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Новости компании
23.12.2021ГК «НМЖК» и правительство Волгоградской области подписали соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью более 8 млрд рублей
Удвоить к 2025 году объем переработки подсолнечника (до 536 тыс. тонн в год) намерен Урюпинский маслоэкстракционный завод, входящий в группу компаний «НМЖК», — соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по модернизации производства подписали сегодня генеральный директор предприятия Алексей Шкарупа и первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.
15.12.2021Кокосовое масло – с пользой о здоровье
Один из самых быстро набравших популярность продуктов НМЖК – это кокосовое масло Delicato. 100% натуральное масло производится из отборного сырья из самых кокосовых регионов планеты: Индонезии, Малайзии, Филиппин.
Продукт для российского потребителя не самый привычный, не все знают, что возможности его использования не ограничиваются только приготовлением блюд, а польза – в разы выше, чем от других растительных масел. Предлагаем подробнее узнать, как употреблять кокосовое масло.
Продукт для российского потребителя не самый привычный, не все знают, что возможности его использования не ограничиваются только приготовлением блюд, а польза – в разы выше, чем от других растительных масел. Предлагаем подробнее узнать, как употреблять кокосовое масло.
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Майонез «Ряба» «Провансаль» стал одним из первых 12 товаров. получившиз российский «Знак качества»
В 2015 году майонез «Ряба» третий раз подряд стал победителем конкурса «Марка № 1 в России» в категории «Майонезы».
Соусы «Астория» получили звезду премии «Товар года». Продукт становится победителем премии второй год подряд.
Спреды «Кремлевское» победили в конкурсе на премию «Товар года» в четвертый раз.
Бренд «Астория» получил звезду премии «Товар года» в номинации «Майонезные соусы». Торговая марка становится победителем премии четвертый год подряд.
Майонез «Ряба» — «Провансаль классический» завоевал золотую медаль Немецкого общества сельского хозяйства DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) в номинации Деликатесные соусы» (Feinkost)
Туалетное мыло НМЖК «Детское» под торговой маркой «Рецепты чистоты» отмечено российским Знаком качества («Роскачество») в категории детского туалетного мыла
Майонез «Живой Провансаль» «Ряба» стал победителем международной премии «Инновационный продукт года – 2016»
Премия общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Нижегородский Феникс»
Золотая медаль на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2015» за кокосовое масло Delicato
Победителем программы «Контрольная закупка» на Первом канале, посвященной «легким» майонезам, стал майонез «Ряба» «Легкий».
В 2014 году группа компаний «НМЖК» получила премию в двух номинациях — «Лучшая компания производитель в масложировой отрасли» и «Лучшая торговая марка в масложировой отрасли».