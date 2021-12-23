Удвоить к 2025 году объем переработки подсолнечника (до 536 тыс. тонн в год) намерен Урюпинский маслоэкстракционный завод, входящий в группу компаний «НМЖК», — соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по модернизации производства подписали сегодня генеральный директор предприятия Алексей Шкарупа и первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.